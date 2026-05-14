أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتبنى توجهًا استراتيجيًا واضحًا لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي، من خلال الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم وفق متطلبات الاقتصاد الحديث.

مدبولي: "الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان المصري"

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية، و"مرصد سوق العمل الدولي"، والتي أُقيمت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مدبولي إن الدولة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان المصري، مؤكدًا أن الاحتفالية لا تقتصر فقط على تسليم ألفَي رخصة دولية، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا لبناء جيل مؤهل لصناعة مستقبله بنفسه.

رئيس الوزراء: "معايير التنمية تغيرت"

أوضح أن معايير التنمية لم تعد تُقاس فقط بحجم المشروعات أو البنية التحتية، بل أصبحت ترتبط بقدرة الدول على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الحديثة والقادرة على التكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى وجود تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع ملف إعداد الكوادر البشرية وتدريبها ضمن أولويات العمل الوطني.

مدبولي: "الرخص الدولية تدعم فرص العمل داخل وخارج مصر"

أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الرخص الدولية من خلال مشروعات أكاديميات الترخيص الدولية ومراكز مهارات القرن الحادي والعشرين، خاصة في مجالات المهارات الرقمية واللغات الأجنبية وريادة الأعمال والعمل الحر.

وأكد أن هذه المجالات تمثل بوابة حقيقية لتوفير فرص العمل داخل مصر وخارجها، لا سيما مع التوسع في العمل عن بُعد وتصدير الخدمات للأسواق الدولية.

رئيس الوزراء: "مثلث المهارات مفتاح التمكين"

أوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على ترسيخ مفهوم "مثلث المهارات"، الذي يشمل المهارات الرقمية المتقدمة، واللغات الأجنبية، ومهارات العمل الحر وفق المعايير الدولية.

ووصف رئيس الوزراء هذا المثلث بأنه مفتاح التمكين الحقيقي للشباب، بما يمنحهم القدرة على العمل في أي مكان بالعالم وتحقيق دخل كريم ومستدام.

مدبولي: "الدولة مستمرة في بناء اقتصاد المعرفة"

وأكد رئيس الوزراء، على استمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز دور الشباب كشريك أساسي في عملية التنمية، مشددًا على أن ما يتم اليوم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر وقدرة أبنائها على النجاح في عالم سريع التغير.