تصدر اسم الفنان أحمد عز والفنانة زينة تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد حصول زينة على حكم قضائي جديد لصالحها في نزاعها المستمر مع أحمد عز.



حكم قضائي جديد لصالح زينة ضد أحمد عز



وقضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة، أمس الأربعاء، برفض استئناف الفنان أحمد عز، وتأييد الحكم الصادر بإلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة للفنانة زينة.

وفي هذا السياق، يعرض لكم مصراوي 10 صور جمعت بين أحمد عز وزينة في مناسبات ولقطات مختلفة على مدار السنوات الماضية.

بداية الأزمة بين أحمد عز وزينة



وتعود بداية النزاع القضائي إلى 25 يناير 2014، حين تقدمت الفنانة زينة ببلاغات ومحاضر رسمية، إلى جانب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، طالبت خلالها بإثبات نسب توأمها "عز الدين" و"زين الدين" إلى الفنان أحمد عز.

واستندت زينة في دعواها إلى عقد زواج قالت إنه استمر لمدة 6 أشهر خلال عام 2011.

وبعد عامين من بدء القضية، قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، برئاسة المستشار هشام البنا، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة إلى الفنان أحمد عز.



