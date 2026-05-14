الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

أحدهم بقرار جماهيري.. الزمالك يدعو الرموز لحضور نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

12:11 م 14/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    بعثة الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
  • عرض 10 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1

وجه مجلس إدارة الزمالك الدعوة لعدد من رموز النادي من أجل حضور المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها مساء السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر مطلع أن الدعوات شملت عددًا من الشخصيات البارزة المرتبطة بتاريخ النادي، على رأسهم حسن شحاتة وحازم إمام، إلى جانب ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للنادي.

وأوضح المصدر أن من بين الأسماء التي تلقت دعوة رسمية أيضًا أيمن الرمادي، في خطوة لاقت ترحيبًا جماهيريًا، نظرًا للعلاقة القوية التي تربطه بجماهير القلعة البيضاء، رغم الفترة القصيرة التي تولى خلالها القيادة الفنية للفريق.

ويدخل الزمالك مواجهة الإياب تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما خسر لقاء الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، ليصبح مطالبًا بتحقيق الانتصار بفارق هدفين من أجل حصد اللقب القاري.

ويطمح الفريق الأبيض للتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له التتويج بالبطولة في نسختي 2019 و2024.

عالية للغاية.. جوراديولا يشيد بأداء عمر مرموش
عالية للغاية.. جوراديولا يشيد بأداء عمر مرموش
