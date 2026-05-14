أقامت "هند. م"، 33 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد أقل من عامين على زواجها، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على استكمال الحياة مع زوجها، بعدما اكتشفت معاناته من مشكلة صحية أثرت على حياتهما الخاصة، مضيفة "جوزي ضعيف جنسيًا بقاله سنتين.. ومكسوف يروح يتعالج".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة خطوبة استمرت نحو 8 أشهر، وكان زوجها يبدو شخصًا هادئًا وملتزمًا، ولم يظهر عليه ما يثير الشكوك، موضحة أنها كانت تتوقع حياة زوجية مستقرة، إلا أن المفاجأة بدأت منذ الأيام الأولى للزواج.

تفاصيل دعوى الخلع

أضافت: "من أول أسبوع بدأت أشعر أن هناك مشكلة، كان دائم التهرب ويختلق أعذارًا للابتعاد عني، مرة يقول إنه مرهق، وأخرى يؤكد أنه مضغوط في العمل، وعندما حاولت التحدث معه بهدوء كان يتهرب من الكلام أو ينفعل بشكل غريب".

وأوضحت الزوجة أنها حاولت كثيرًا احتواء الموقف والتعامل معه بحكمة، معتقدة أن الأمر مجرد ضغوط نفسية عابرة، لكنها مع مرور الوقت اكتشفت أن زوجها يعاني، وفق اعتقاده الشخصي، من "الربط الجنسي"، وأنه يرفض تمامًا فكرة الذهاب إلى طبيب متخصص أو البحث عن حل طبي أو علمي.

محاولات للعلاج

وأشارت إلى أنها لجأت إلى بعض أفراد عائلته لمحاولة إقناعه بالعلاج كنوع من الدعم النفسي، إلا أنه رفض ذلك أيضًا بشكل قاطع.

وأكدت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، وتحولت الحياة داخل المنزل إلى حالة من التوتر الدائم والمشاحنات المستمرة، ما دفعها إلى مغادرة منزل الزوجية أكثر من مرة.

وأضافت: "صبرت كثيرًا، وكنت مستعدة للوقوف بجانبه إذا كان يمر بأزمة حقيقية، لكن رفضه للعلاج ورفضه لأي حل أوصلني إلى طريق مسدود".

واختتمت "هند" حديثها أمام المحكمة بطلب الخلع، مؤكدة أنها تبغض استمرار الحياة معه، وتخشى أن يؤدي بقاء العلاقة إلى مزيد من الأضرار النفسية لها.

وحملت الدعوى رقم 753 لسنة 2025، وما زالت منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه