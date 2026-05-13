الدوري المصري

البنك الأهلي

2 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

1 0
22:30

برشلونة

هل يتولى يورشيتش تدريب الأهلي.. مصدر يجيب

كتب : نهي خورشيد

11:08 م 13/05/2026
  عرض 11 صورة
كشف الإعلامي جمال الغندور نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات مع الكرواتي كرونسلاف يورشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بشأن توليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.


الأهلي يحسم ملف يورشيتش


وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اسم المدرب الكرواتي تم عرضه على إدارة الأهلي عن طريق أحد الوسطاء، إلا أن فكرة التعاقد معه قوبلت بالرفض من جانب مجلس الإدارة دون فتح أي نقاشات أو الدخول في مفاوضات رسمية حول هذا الملف.


وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي لم تطرح اسم يورشيتش ضمن خياراتها الفنية الحالية، وأن ما تردد في هذا الشأن لا يتجاوز كونه ترشيحات خارجية لم يتم التعامل معها بشكل رسمي.


موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري


ويخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة مصيرية أمام نظيره المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
السيطرة على حريق سيارة داخل جراج العتبة بالقاهرة
مجدي الجلاد: تحمُل المواطن من أجل الدولة لا يعني رضاؤه عن أداء الحكومة
رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع
