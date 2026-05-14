أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في شهر يونيو المقبل بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، بتواجد مصر في المجموعة السابعة رفقة نيوزيلندا، إيران، بلجيكا.

أرباح الأندية من مشاركة لاعبيهم في مباريات كأس العالم

وبحسب ما أورد الصحفي الإسباني ميلشور رويز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن فيفا سيمنح الأندية أكثر من 9000 يورو يوميًا عن كل لاعب يشارك في المونديال، وهو ما يعادل نحو 10.5 آلاف دولار يوميًا، في إطار برنامج تعويضات الأندية.

بالتالي، وفقًا للقائمة المبدئية التي حصل عليها مصراوي سابقًا (للإطلاع عليها إضغط هنا)، فأن النادي الأهلي سيكون أكثر الأندية المصرية المتوقع حصولها علي عائد مالي كبير بسبب عدد اللاعبين المنضمين من صفوفه لقائمة الفراعنة بالمونديال.

ويرصد "مصراوي"، الأرباح المتوقعة التي ستحصل عليها الأندية المصرية التي يتواجد منها لاعبين في قائمة المنتخب بكأس العالم كالتالي:

الأهلي أكثر نادي تحقيقا للأرباح من لاعبيه في كأس العالم

من المنتظر أن يبدأ دور المجموعات من 11 يونيو المقبل ويستمر حتي 28 من الشهر نفسه، ليكون عدد الأيام التي ستقضيها اللاعبين بدور المجوعات 18 يومًا، وفي حال تخطي المنتخبات لدور المجموعات ستزداد العوائد المالية بحسب الدور الذي ستنتهي به المشاركة.

النادي الأهلي: القائمة المبدئية للمنتخب شهدت تواجد 8 لاعبين هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - ياسر ابراهيم - محمد هاني - امام عاشور - مروان عطية - احمد سيد زيزو - تريزيجيه

وبالتالي فإن النادي الأهلي سيحصل تقريبًا علي 1.5 مليون دولار في دور المجموعات نظير تواجد لاعبيه الـ8 مع المنتخب في المونديال.

نادي الزمالك: من المنتظر أن ينضم من صفوفه للمنتخب 5 لاعبين هم: المهدي سليمان - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد شحاتة - ناصر منسي

إذن نصيب الزمالك المتوقع خلال دور المجموعات فقط هو 945,000 دولار.

نادي بيراميدز: من المنتظر أن ينضم من صفوفه للمنتخب اللاعب مهند لاشين، وبالتالي سيكون نصيب بيراميدز خلال دور المجموعات 189 ألف دولار.

نادي الجونة: من المنتظر أن ينضم الحارس محمد علاء لصفوف المنتخب في كأس العالم، ليحصل الفريق الساحلي خلال فترة تواجده بدور المجموعات علي 189 ألف دولار.

