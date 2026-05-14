مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

الأرباح المالية المحتملة للأندية المصرية في كأس العالم.. من يحصد أكبر مبلغ؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:13 ص 14/05/2026 تعديل في 01:13 ص
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حسام حسن ومنتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب مصر 1 (1)
  • عرض 15 صورة
    فوز منتخب مصر على السعودية (2)
  • عرض 15 صورة
    أحمد السيد زيزولاعب منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر 5
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر 1
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (2)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر يصل جدة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً (3)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    استقبال لاعبي منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (2)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب مصر (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في شهر يونيو المقبل بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، بتواجد مصر في المجموعة السابعة رفقة نيوزيلندا، إيران، بلجيكا.

أرباح الأندية من مشاركة لاعبيهم في مباريات كأس العالم

وبحسب ما أورد الصحفي الإسباني ميلشور رويز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن فيفا سيمنح الأندية أكثر من 9000 يورو يوميًا عن كل لاعب يشارك في المونديال، وهو ما يعادل نحو 10.5 آلاف دولار يوميًا، في إطار برنامج تعويضات الأندية.

بالتالي، وفقًا للقائمة المبدئية التي حصل عليها مصراوي سابقًا (للإطلاع عليها إضغط هنا)، فأن النادي الأهلي سيكون أكثر الأندية المصرية المتوقع حصولها علي عائد مالي كبير بسبب عدد اللاعبين المنضمين من صفوفه لقائمة الفراعنة بالمونديال.

ويرصد "مصراوي"، الأرباح المتوقعة التي ستحصل عليها الأندية المصرية التي يتواجد منها لاعبين في قائمة المنتخب بكأس العالم كالتالي:

الأهلي أكثر نادي تحقيقا للأرباح من لاعبيه في كأس العالم

من المنتظر أن يبدأ دور المجموعات من 11 يونيو المقبل ويستمر حتي 28 من الشهر نفسه، ليكون عدد الأيام التي ستقضيها اللاعبين بدور المجوعات 18 يومًا، وفي حال تخطي المنتخبات لدور المجموعات ستزداد العوائد المالية بحسب الدور الذي ستنتهي به المشاركة.

النادي الأهلي: القائمة المبدئية للمنتخب شهدت تواجد 8 لاعبين هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - ياسر ابراهيم - محمد هاني - امام عاشور - مروان عطية - احمد سيد زيزو - تريزيجيه

وبالتالي فإن النادي الأهلي سيحصل تقريبًا علي 1.5 مليون دولار في دور المجموعات نظير تواجد لاعبيه الـ8 مع المنتخب في المونديال.

نادي الزمالك: من المنتظر أن ينضم من صفوفه للمنتخب 5 لاعبين هم: المهدي سليمان - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمد شحاتة - ناصر منسي

إذن نصيب الزمالك المتوقع خلال دور المجموعات فقط هو 945,000 دولار.

نادي بيراميدز: من المنتظر أن ينضم من صفوفه للمنتخب اللاعب مهند لاشين، وبالتالي سيكون نصيب بيراميدز خلال دور المجموعات 189 ألف دولار.

نادي الجونة: من المنتظر أن ينضم الحارس محمد علاء لصفوف المنتخب في كأس العالم، ليحصل الفريق الساحلي خلال فترة تواجده بدور المجموعات علي 189 ألف دولار.

اقرأ أيضًا:
الأهلي يفاوض البرتغالي كارلوس كارفهال لتدريب الفريق.. ما التفاصيل؟

زيادة 3 أضعاف.. الأهلي يتحرك لحسم مصير إمام عاشور ويخطر اللاعب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم الأهلي الزمالك كأس العالم2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
متحدث الحكومة: حملات رقابية مشددة لمنع احتكار السلع قبل عيد الأضحى
أخبار مصر

متحدث الحكومة: حملات رقابية مشددة لمنع احتكار السلع قبل عيد الأضحى
الأرباح المالية المحتملة للأندية المصرية في كأس العالم.. من يحصد أكبر مبلغ؟
رياضة محلية

الأرباح المالية المحتملة للأندية المصرية في كأس العالم.. من يحصد أكبر مبلغ؟
منذ 20 عامًا.. بالفيديو نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مفاجأة عن وصية والده
زووم

منذ 20 عامًا.. بالفيديو نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مفاجأة عن وصية والده
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة