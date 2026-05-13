الأهلي يفاوض البرتغالي كارلوس كارفهال لتدريب الفريق.. ما التفاصيل؟

ارتفعت في الساعات الماضية، أسهم المدرب البرتغالي كارلوس كارفهال لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

واستقر مسؤولي النادي الأهلي على رحيل الدنماركي ييس توروب المدير الفني الحالي للفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد تراجع مستوى الفريق هذا الموسم.

وكشف مصدر لمصراوي، أن الأهلي بات قريبًا من التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفهال لتدريب الفريق خلفًا لييس توروب.

وأكد المصدر أن كارلوس كارفهال أبدي موافقته على تدريب النادي الأهلي في الموسم الجديد، وذلك عقب رحيل توروب بشكل رسمي.

