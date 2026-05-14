حضر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شخصيا أمام محكمة تل أبيب، مطالبا بـ"تعويض مالي كبير" في دعوى التشهير التي أقامها ضد الصحفيين يوري مسغاف وبن كاسبيت والمحامي جونين بن يتسحاق، ومؤكدا خلال الجلسة أن "حالته الصحية ممتازة"، نافيا بشكل قاطع ما أُشيع عن إصابته بسرطان البنكرياس.

نتنياهو يُمثّل أمام المحكمة في دعوى تشهير

كان قد وصل بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إلى محكمة تل أبيب الجزئية لحضور جلسة استماع مفصلية في دعوى التشهير التي أقامها ضد الصحفيين يوري مسغاف وبن كاسبيت، بالإضافة إلى المحامي جونين بن يتسحاق.

يُطالب نتنياهو، في دعواه بالحصول على تعويض مالي يصل إلى نصف مليون شيكل، متهما المدعى عليهم بنشر معلومات "كاذبة ومضللة" تتعلق بوضعه الصحي.

وتهدف هذه التحركات القانونية إلى رد الاعتبار الشخصي والسياسي لرئيس حكومة الاحتلال بعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي شككت في قدرته على الاستمرار في منصبه نتيجة ظروف صحية مزعومة.

نتنياهو ينفي إصابته بسرطان البنكرياس ويؤكد تمتع بصحة ممتازة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، عن نتنياهو قوله في افتتاح الجلسة التي ترأسها القاضي مناحيم مزراحي، إنه يتمتع بحالة صحية "جيدة جدا"، واصفا إياها بـ"الحميدة والممتازة".

ونفى نتنياهو بشكل قاطع ما ورد في تقارير صحفية نُشرت في أبريل 2024 زعمت إصابته بسرطان البنكرياس، مؤكدا أنه لو كان مصابا بمرض عضال كما ادعى البعض لما كان قادرا على الوقوف أمام المحكمة اليوم.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أن حالته الصحية شهدت "تحسنا ملموسا" خلال العام الجاري، مشددا على أن الحقائق ستُظهر بطلان ادعاءات خصومه الذين سيواجهون المحاكمة.

اعتراف رسمي سابق بعلاج ورم البروستاتا ونجاح التدخل الطبي

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، أعلن نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاما، ولأول مرة عن خضوعه لبرنامج علاجي جراء اكتشاف ورم خبيث في البروستاتا، حيث جاء هذا الإعلان بعد جراحة سابقة أجراها في ديسمبر 2024 لعلاج تضخم حميد في ذات الغدة.

وأكد نتنياهو، في بيان مطول حينها نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الفريق الطبي نجح في التعامل مع الورم وعلاجه بشكل كامل، مما أزال أي مخاوف طبية كانت تُحيط بسلامته الجسدية وقدرته على أداء مهامه الرسمية.

التقييم الطبي السنوي يؤكد لياقة نتنياهو البدنية وسلامة فحوصاته المخبرية

أرفق نتنياهو، تصريحاته بتقرير التقييم الصحي السنوي الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" والذي أفاد بأن رئيس وزراء الاحتلال يتمتع بصحة جيدة ومستقرة خارج نطاق الورم الذي تم علاجه.

وأشار التقرير الطبي الرسمي إلى أن جميع نتائج فحوصات الدم واختبارات اللياقة البدنية والجهد جاءت "طبيعية تماما" ولا تُشير إلى وجود أي عوارض صحية خطيرة.

ويسعى نتنياهو من خلال إشهار هذه الوثائق الطبية إلى إغلاق ملف الشائعات المتعلقة بصحته وتثبيت أهليته الكاملة لإدارة شؤون الحكومة في ظل التحديات الراهنة.