حسم خبير اللوائح عامر العمايرة الجدل بشأن الفريق المتأهل للكونفدرالية الأفريقية، بين زد وسيراميكا كليوباترا.

وأثير الجدل حول المتأهل الرابع للبطولات الأفريقية، بعدما حسم الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز المراكز الثلاثة الأولى، فيما حسم سيراميكا كليوباترا المركز الرابع، وحل زد وصيفا لكأس مصر.

وتوج بيراميدز بكأس مصر على حساب زد، لتبدأ التكهنات حول تأهل الأخير (وصيف الكأس)، للكونفدرالية الأفريقية، في نفس الوقت احتفل فريق سيراميكا صاحب المركز الرابع بالتأهل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "رجال سيراميكا كليوباترا.. كلمة السر في التأهل الإفريقي".

سيراميكا كليوباترا أم زد.. من يتأهل للكونفدرالية؟

قال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "من حق زد المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية وليس سيراميكا كليوباترا، وذلك وفقاً للفصل الرابع في المادة 8 من لائحة كأس الكونفدرالية بالنسبة للدول التي لها الحق في إشراك فريقين، في حالة عدم تمكن الفائز بالكأس والوصيف من المشاركة في كأس الكونفدرالية، وتحتفظ لجنة الأندية بالحق في قبول نادٍ آخر، في هذه الحالة يجب أن يكون ترتيب الدوري الوطني هو الأولوية على الكأس الوطنية".

وأضاف: "كما أن المادة 5-5 بلائحة المسابقات تحسم المشاركة في المسابقات الخارجية للأندية عن طريق قرار يصدر من مجلس إدارة الاتحاد بناءً على توصيات مجلس إدارة الرابطة دون الإخلال بلوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الذي ينظم المسابقة، ويحدد هذا القرار الأندية التي سوف تشارك في الموسم التالي من المسابقات القارية أو الإقليمية ذات الصلة".

وأوضح: "وهذه المادة تحسم المشاركة الخارجية بقرار مجلس إدارة الاتحاد دون الإخلال بلوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فمن حق زد المشاركة بالكونفدرالية".

اقرأ أيضًا:

أحدهم بقرار جماهيري.. الزمالك يدعو الرموز لحضور نهائي الكونفدرالية

"هيعدي زيزو".. شبانة يكشف تفاصيل اجتماع المصارحة بين عبدالحفيظ وإمام عاشور



