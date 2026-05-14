تحدث إبراهيم حسن عن كواليس الانضمام إلى النادي الأهلي، إذ قال إنه أخذ استمارات التقديم وذهب للاختبار دون توجيه من أحد أو معرفة موعد الاختبار.

وقال حسام حسن في ظهوره عبر قناة أون سبورت: "جبنًا الاستمارة وروحنا عشان نختبر ومحدش قالنا نروح احنا اللي روحنا لوحدنا".

وأضاف: "روحت أنا وإبراهيم اختبارات النادي الأهلي في إجازة الصيف بتاعت المدارس عشان نختبر، خدنا القرار ده أنا وإبراهيم من غير ما حد يقولنا ولا حد يوجّهنا خالص".

وتابع: "أول حد شافنا في اختبارات الأهلي كان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن مصطفي حسين ده كان من أهم الناس اللي بتكتشف النشائين في القطاع ".

وأكد: "أول حد تدربنا معه في قطاع النشائين فرقة 14 سنة كان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وهو اللي اكتشفنا ساعتها وسبحان الله يعني أنا وإبراهيم مكناش في الاختبارات جنب بعض الملعب كان كبير وكان مقسم زي فرق واختارني واختار إبراهيم".

واختتم: "كابتن عبد العزيز عبد الشافي اكتشف في الأخر إن أنا وإبراهيم إخوات وكنا في الاختبارات مع بعض وبعدها بدأنا مشوارنا في النادي الأهلي".