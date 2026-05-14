أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض على النظم التعليمية إعداد متعلم يمتلك مهارات المستقبل وقادرًا على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وزير التعليم: "الاستثمار في الإنسان أساس التنمية"

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات إطلاق "مبادرة مليون رخصة رقمية" و"مرصد سوق العمل الدولي"، التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وشركائها لدعم منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية.

محمد عبد اللطيف: "رؤية تطويرية لتنمية المهارات"

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تبنت رؤية تطويرية ترتكز على تنمية المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

الوزير: "التأهيل الرقمي أولوية للوزارة"

وأشار إلى أن الوزارة أولت ملف التأهيل الرقمي اهتمامًا كبيرًا من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات "سيسكو" بجميع المحافظات، بإشراف قطاع التطوير التكنولوجي، وبالاعتماد على كوادر الوزارة لتنفيذ برامج تدريبية وفق المعايير الدولية.

وزير التعليم: "دعم ريادة الأعمال والعمل الحر"

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، عبر محتوى "خطوة" لريادة الأعمال، الذي يساهم في نشر ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الحياتية والاقتصادية لدى الطلاب.

محمد عبد اللطيف: "تطوير التعليم مسئولية تشاركية"

وأكد الوزير أن تطوير التعليم أصبح مسئولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مشددًا على استمرار الوزارة في تطوير المناهج وتعزيز التدريب وتوسيع الشراكات لضمان تقديم تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار.

وزير التعليم: "مبادرات لتنمية المهارات الرقمية"

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم مبادرتي "كن مستعدًا" و"شتاء رقمي" لتنمية المهارات الرقمية واستثمار الإجازات الدراسية في التدريب والتأهيل، بما يعزز جاهزية الطلاب لمتطلبات المستقبل.