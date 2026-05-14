اللقاء الرابع.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السلة

يترقب عشاق كرة السلة المواجهة الرابعة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن سلسلة نهائي دوري سوبر رجال كرة السلة، في صراع قوي على حسم لقب الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد تقدم في السلسلة بنتيجة 2-0، بعدما حسم المباراة الأولى بنتيجة 68-66، ثم فاز في اللقاء الثاني بنتيجة 79-72، قبل أن ينجح الاتحاد السكندري في تقليص الفارق عقب انتصاره في المباراة الثالثة بنتيجة 91-80، ليُشعل المنافسة من جديد.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تُقام المباراة الرابعة مساء الجمعة 15 مايو، في تمام الثامنة مساءً، على صالة صالة برج العرب، فيما تقام المباراة الخامسة ـ حال اللجوء إليها ـ يوم الأحد 17 مايو في تمام الخامسة مساءً.

وتُقام مباريات الدور النهائي بنظام “Best of 5”، حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي عقب تخطي المصرية للاتصالات في نصف النهائي، بينما حجز الاتحاد السكندري مقعده بعد الفوز على الزمالك في الدور ذاته.

