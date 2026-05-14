مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

اللقاء الرابع.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي دوري السلة

كتب : محمد خيري

01:10 م 14/05/2026 تعديل في 01:36 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك سلة
  • عرض 8 صورة
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
  • عرض 8 صورة
    سلة الأهلي وسلة الزمالك
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك كرة سلة
  • عرض 8 صورة
    سلة الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
  • عرض 8 صورة
    كرة سلة - الأهلي والاتحاد1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق كرة السلة المواجهة الرابعة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن سلسلة نهائي دوري سوبر رجال كرة السلة، في صراع قوي على حسم لقب الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد تقدم في السلسلة بنتيجة 2-0، بعدما حسم المباراة الأولى بنتيجة 68-66، ثم فاز في اللقاء الثاني بنتيجة 79-72، قبل أن ينجح الاتحاد السكندري في تقليص الفارق عقب انتصاره في المباراة الثالثة بنتيجة 91-80، ليُشعل المنافسة من جديد.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تُقام المباراة الرابعة مساء الجمعة 15 مايو، في تمام الثامنة مساءً، على صالة صالة برج العرب، فيما تقام المباراة الخامسة ـ حال اللجوء إليها ـ يوم الأحد 17 مايو في تمام الخامسة مساءً.

وتُقام مباريات الدور النهائي بنظام “Best of 5”، حيث يتوج باللقب الفريق الذي يحقق الفوز في ثلاث مباريات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي عقب تخطي المصرية للاتصالات في نصف النهائي، بينما حجز الاتحاد السكندري مقعده بعد الفوز على الزمالك في الدور ذاته.

اقرأ أيضا:

تفاصيل اجتماع المصارحة بين عبدالحفيظ وإمام عاشور

أحدهم بقرار جماهيري.. الزمالك يدعو الرموز لحضور نهائي الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الاتحاد السكندري دوري السلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة
شئون عربية و دولية

ترامب لـ الرئيس الصيني: أنت قائد عظيم وأنا دائما أقول الحقيقة
أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
أخبار

أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
الإعلامي محمد موسى: ديزني أرسلت ضعف أجر عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لإبداعه
زووم

الإعلامي محمد موسى: ديزني أرسلت ضعف أجر عبد الرحمن أبو زهرة تقديرًا لإبداعه
هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز عمل فيديو بالذكاء الاصطناعي لشخص متوفى؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
زووم

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح