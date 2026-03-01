"بعد التعادل مع زد".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن صراع القمة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز، في تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم صدارة جدول الترتيب.

موقف الفريقين قبل المباراة

يدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الدوري برصيد 37 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يمنح المواجهة طابعًا حاسمًا في سباق الصدارة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الماضية على زد إف سي بنتيجة (2-1)، بينما تغلب بيراميدز على غزل المحلة بنتيجة (3-1).

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز والانفراد بالصدارة، مستغلًا تعثر النادي الأهلي بعد تعادله أمام زد بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل المباراة بين الزمالك وبيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية قبل انطلاق اللقاء.