سلطنة عُمان: استهداف ناقلة نفط وإصابة 4 من طاقمها شمال ميناء خصب

كتب : مصراوي

11:41 ص 01/03/2026

استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان ارشيفية

أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان اليوم الأحد تعرض ناقلة النفط (SKYLIGHT) وتحمل علم جمهورية (بالاو) للاستهداف.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء على بعد خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم، وتم إخلاء جميع طاقم الناقلة المكون من 20 شخصا، بينهم 15 شخصا يحملون الجنسية الهندية، وخمسة أشخاص من الجنسية الإيرانية.

وحسب المركز، كما تفيد المعلومات الأولية عن وجود إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد طاقم السفينة، تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المركز أن عمليات الإنقاذ نفذت بالتنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية بما يعكس الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحوادث البحرية.

