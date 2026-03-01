مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

قمة الصدارة.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

كتب : هند عواد

08:00 ص 01/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 7 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 7 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
  • عرض 7 صورة
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره الزمالك، مساء اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة الثلاث، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الزمالك بـ37 نقطة، ويليه بيراميدز بنفس عدد النقاط.

الزمالك ضد بيراميدز

يتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة ضد بيراميدز، في الدوري المصري الممتاز، إذ التقى الثنائي في 17 مباراة، فاز الزمالك 9 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين فقط، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الثنائي.

وفي آخر مباراة بين الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري، فاز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة، فيما تفوق الأبيض في كأس مصر والسوبر المصري.

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مقتل خامنئي.. من يتولى إدارة شؤون إيران وفقا للدستور الإيراني؟
شئون عربية و دولية

بعد مقتل خامنئي.. من يتولى إدارة شؤون إيران وفقا للدستور الإيراني؟
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
مصراوى TV

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
"دوري مصري وإنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"دوري مصري وإنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في
شئون عربية و دولية

موجة كبيرة من الصواريخ الإيرانية تستهدف إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)