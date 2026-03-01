قمة الصدارة.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

"بعد التعادل مع زد".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره الزمالك، مساء اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة الثلاث، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الزمالك بـ37 نقطة، ويليه بيراميدز بنفس عدد النقاط.

الزمالك ضد بيراميدز

يتفوق الزمالك في المواجهات المباشرة ضد بيراميدز، في الدوري المصري الممتاز، إذ التقى الثنائي في 17 مباراة، فاز الزمالك 9 مباريات، فيما فاز بيراميدز في مباراتين فقط، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل بين الثنائي.

وفي آخر مباراة بين الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري، فاز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة، فيما تفوق الأبيض في كأس مصر والسوبر المصري.

