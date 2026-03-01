مباريات الأمس
بعد رحيل العشري رسميا.. الإسماعيلي يدخل في مفاوضات مع هذا المدرب

كتب : محمد خيري

11:23 ص 01/03/2026

النادي الاسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي اعتذار المدير الفني طارق العشري عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، وذلك عقب الخسارة أمام الجونة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

العشري يطلب الرحيل بالتراضي

وأوضح النادي في بيان رسمي أن العشري تقدم بطلب فسخ التعاقد بالتراضي، وهو ما وافقت عليه الإدارة، لينهي مشواره مع الفريق بعد 35 يومًا فقط من توليه المهمة في 24 يناير الماضي.

وخاض العشري خمس مباريات مع الإسماعيلي، لم يحقق خلالها أي انتصار، إذ تلقى أربع هزائم وتعادل في مباراة واحدة، في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.

موقف الإسماعيلي في جدول الترتيب

ويعاني الإسماعيلي من وضع صعب في جدول المسابقة، حيث يتذيل الترتيب برصيد 12 نقطة، ويصارع للهروب من مراكز الهبوط، مع تبقي مباراة واحدة على ختام الدور الأول.

مفاوضات مع عبدالحميد بسيوني

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن مجلس إدارة الإسماعيلي دخل في مفاوضات رسمية مع المدرب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني السابق لـ طلائع الجيش، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، أملاً في تصحيح المسار وتحسين النتائج في النصف الثاني من الموسم.

الإسماعيلي الجوري المصري طارف العشري عبد الحميد بسيوني

