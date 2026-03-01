مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

الزمالك وبيراميدز.. 9 لاعبين يلعبون ضد فريقهم السابق

كتب : هند عواد

09:00 ص 01/03/2026
تشهد مباراة الزمالك وبيراميدز، مساء اليوم، طابعا خاصا، فبخلاف أنها تحسم متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، فتشهد الظهور الأول لناصر ماهر ضد فريقه السابق.

وانتقل ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز، في الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 4 مواسم ونصف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة الثلاث، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الزمالك بـ37 نقطة، ويليه بيراميدز بنفس عدد النقاط.

ويضم بيراميدز 6 لاعبين سبق لهم اللعب مع الزمالك وهم، ناصر ماهر، أحمد الشناوي، أحمد توفيق، مصطفى فتحي، مروان حمدي ويوسف أوباما.

ومن جانبه، يضم الزمالك 3 لاعبين فقط سابقين لبيراميدز، وهم عبدالله السعيد وعمر جابر وناصر منسي.

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري ناصر ماهر

