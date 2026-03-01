الزمالك وبيراميدز.. 9 لاعبين يلعبون ضد فريقهم السابق

"بعد التعادل مع زد".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

تشهد مباراة الزمالك وبيراميدز، مساء اليوم، طابعا خاصا، فبخلاف أنها تحسم متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، فتشهد الظهور الأول لناصر ماهر ضد فريقه السابق.

وانتقل ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز، في الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 4 مواسم ونصف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباراة الثلاث، للانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الزمالك بـ37 نقطة، ويليه بيراميدز بنفس عدد النقاط.

ويضم بيراميدز 6 لاعبين سبق لهم اللعب مع الزمالك وهم، ناصر ماهر، أحمد الشناوي، أحمد توفيق، مصطفى فتحي، مروان حمدي ويوسف أوباما.

ومن جانبه، يضم الزمالك 3 لاعبين فقط سابقين لبيراميدز، وهم عبدالله السعيد وعمر جابر وناصر منسي.

