"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، لمواجهة نظيره زد اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام زد اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، أعلن منذ قليل عن قائمة فريقه الرسمي لمواجهة زد اليوم السبت، في بطولة الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة زد العديد من الغيابات، على رأسهم المهاجم الأنجولي يلسين كامويس والمدافع ياسين مرعي.

غيابات الأهلي أمام زد بالدوري

يلسين كامويش: أسباب فنية

محمد سيحا: أسباب فنية

أحمد عيد: أسباب فنية

ياسين مرعي: الإصابة بمزق في العضلة الضامة

محمد شكري: الإصابة بكدمة في وجه القدم

عمرو الجزار: يواصل برنامجه التأهيلي

ترتيب الأهلي وزد في الدوري المصري

ويدخل المارد الأحمر مباراة زد اليوم بالدوري، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يحتل زد المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعهم من 18 مباراة.

أقرأ أيضًا:

"اجتماع توروب وفقرات بدينة".. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد بالدوري

"بمشاركة كوكا".. الاتفاق يتلقى الهزيمة بثلاثية في الدوري السعودي