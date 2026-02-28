مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

"أسباب فنية وإصابات".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مباراة زد بالدوري

كتب : يوسف محمد

04:00 ص 28/02/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ياس توروب، لمواجهة نظيره زد اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام زد اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، أعلن منذ قليل عن قائمة فريقه الرسمي لمواجهة زد اليوم السبت، في بطولة الدوري المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمواجهة زد العديد من الغيابات، على رأسهم المهاجم الأنجولي يلسين كامويس والمدافع ياسين مرعي.

غيابات الأهلي أمام زد بالدوري

يلسين كامويش: أسباب فنية

محمد سيحا: أسباب فنية

أحمد عيد: أسباب فنية

ياسين مرعي: الإصابة بمزق في العضلة الضامة

محمد شكري: الإصابة بكدمة في وجه القدم

عمرو الجزار: يواصل برنامجه التأهيلي

ترتيب الأهلي وزد في الدوري المصري

ويدخل المارد الأحمر مباراة زد اليوم بالدوري، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يحتل زد المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعهم من 18 مباراة.

الأهلي وزد الدوري المصري موعد مباراة الأهلي وزد

