بسبب حرب إيران.. قرار رسمي بشأن مباريات دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في المنطقة الغربية، والتي كان مقررًا إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 3 مارس 2026، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وأوضح الاتحاد في بيان صادر صباح الأحد أن القرار يأتي حرصًا على سلامة وأمن اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة المستجدات عن كثب قبل تحديد المواعيد الجديدة للمباريات والإعلان عنها عبر قنواته الرسمية.

كما شمل قرار التأجيل مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 (الدرجة الثانية) لموسم 2025-2026، إضافة إلى مباريات دوري التحدي الآسيوي التي تضم أندية من المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إقامتها يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، أعلنت اتحادات كرة القدم في البحرين ولبنان والكويت تعليق الأنشطة الرياضية المحلية اعتبارًا من يوم السبت، على خلفية الأوضاع الأمنية الراهنة.