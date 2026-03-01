"بعد التعادل مع زد".. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل المارد الأحمر أمس أمام زد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام زد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري "دوري نايل".

تصريحات ياس توروب

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "فقدنا نقطتين في المباراة، كان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف، خاصة وأننا صنعنا 22 فرصة للتسجيل، أتعجب من تسجيل هدف واحد فقط في المباراة بالرغم من عدد الفرص الضائعة".

وأضاف: "أشكر الجماهير على مساندة اللاعبين طوال اللقاء، كما أشكر اللاعبين على الأداء في آخر 70 دقيقة من المباراة، أعدكم بأننا سنقدم مستوى مميز في المباريات المقبلة، وأعتقد أننا لن نهدر كل هذه الفرص في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "أحيي فريق زد على ما قدموه طوال المباراة، بشكل خاص ما قدموه في أول 20 دقيقة، وأحرص على التدوير بين اللاعبين في ظل كثرة المباريات التي يخوضها الأهلي".

واختتم توروب تصريحاته: "مباراة الأمس أمام زد، تعد المباراة الأفضل من الناحية الهجومية وأكثر مباراة صنعنا خلاها فرص للتسجيل".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 18 مباراة، خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

