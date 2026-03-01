مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

"كسبنا نقطة".. نجم الأهلي السابق ينتقد توروب بعد التعادل مع زد

كتب : محمد خيري

11:52 ص 01/03/2026
  عرض 13 صورة
  عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي (2)
  عرض 13 صورة
    احتفال لاعبي زد بهدف التقدم في مرمى الأهلي (2)
  عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (1)
  عرض 13 صورة
    احتفال لاعبي زد بهدف التقدم في مرمى الأهلي (3)
  عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (2)
  عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (3)
  عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (6)
  عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (4)
  عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (5)
  عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (3)
  عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (1)
  عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (2)

تحدث حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، عن تعادل الفريق الأحمر أمام زد، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي لم يستحق الفوز في اللقاء.

وقال مصطفى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج كريم رمزي على «راديو ميجا إف إم»: "الأهلي كسب نقطة اليوم أمام زد، ولم يكن يستحق الفوز، وزد كان الأفضل في بعض فترات المباراة".

وأضاف أن المدير الفني للأهلي، ييس توروب، لا تزال بصمته الفنية غير واضحة، مشيرًا إلى أن طريقة إدارته للمباريات من الناحية الخططية تثير علامات استفهام.

وتابع نجم الأهلي السابق: "مروان عطية هو أفضل لاعبي الأهلي في المباراة، لكن الفريق يفتقد إلى المهاجم الهداف القادر على حسم الفرص وترجمتها إلى أهداف".

الأهلي حسن مصطفى زد الدوري المصري

