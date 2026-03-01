"كسبنا نقطة".. نجم الأهلي السابق ينتقد توروب بعد التعادل مع زد

أول تعليق من ياس توروب بعد تعادل الأهلي مع زد في الدوري

تحدث حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، عن تعادل الفريق الأحمر أمام زد، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي لم يستحق الفوز في اللقاء.

وقال مصطفى، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج كريم رمزي على «راديو ميجا إف إم»: "الأهلي كسب نقطة اليوم أمام زد، ولم يكن يستحق الفوز، وزد كان الأفضل في بعض فترات المباراة".

وأضاف أن المدير الفني للأهلي، ييس توروب، لا تزال بصمته الفنية غير واضحة، مشيرًا إلى أن طريقة إدارته للمباريات من الناحية الخططية تثير علامات استفهام.

وتابع نجم الأهلي السابق: "مروان عطية هو أفضل لاعبي الأهلي في المباراة، لكن الفريق يفتقد إلى المهاجم الهداف القادر على حسم الفرص وترجمتها إلى أهداف".