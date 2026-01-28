أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري

تمكنت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة الأبطال للاسكواش، بعد الفوز على الإنجليزية جاسمين هوتون.

واحتفت بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة الأبطال للاسكواش، من خلال مشاركة مجموعة من الصور لها من مباراة الأمس، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وحققت الشربيني الفوز على جاسمين هوتون، في الدور ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 11-9 لصالح جاسمين هوتون، قبل أن تعود الشربيني للمباراة وتفوز في 3 أشواط متتالية، 11-2، 11-5 و11-5.

وتقام بطولة الأبطال للاسكواش في مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

