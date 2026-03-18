سعر الدولار اليوم يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأربعاء
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة 6 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الأربعاء 18-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
بنك مصر: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.