انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة 6 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الأربعاء 18-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك مصر: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.