بعد تحركات الأسعار.. بروتون ساجا تظل الأرخص في السوق المصري

تقدم شركة عز العرب السويدي، الوكيل الحصري لعلامة بروتون الماليزية في مصر، السيارة ساجا السيدان الصغيرة كأرخص خيار أتوماتيك زيرو في مصر خلال الشهر الجاري.



تباع ساجا خلال شهر مارس الجاري بسعر 599.900 جنيه، وهي أرخص سيارة أتوماتيك متاحة حاليًا في السوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفاتها:

الطول والأبعاد



تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

المحرك

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أنظمة الأمان

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

