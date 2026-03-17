دوري أبطال أوروبا

برشلونة

19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

21:00

سبورتنج

"نقل للمستشفى".. بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة محمد حمدي لاعب الفريق

كتب : محمد عبد السلام

11:04 م 17/03/2026

بيراميدز (1)

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق بعد إصابته خلال مباراة بتروجت المقامة حاليا في بطولة كأس مصر.

ويلاقي بيراميدز حاليا نظيره بتروجيت، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

تفاصيل إصابة محمد حمدي

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري طبيب بيراميدز، أن حمدي تعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، بعد سقوطه على أرضية الملعب خلال مباراة فريقه أمام بتروجيت.

وأشار المنيري، أن الجهاز الطبي تدخل بشكل سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء، من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

وذكر المنيري، أن اللاعب تم نقله بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت، لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى.

نتيجة بيراميدز والجيش الملكي

وفي سياق متصل، كان فريق بيراميدز تعادل بهدف لمثله في المباراة الماضية مع فريق الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما بالمغرب، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز بيراميدز وبتروجيت محمد حمدي

فخ خرج.. هل يسقط "ترامب" بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
شئون عربية و دولية

فخ خرج.. هل يسقط "ترامب" بحلمه القديم على أبواب جزيرة النفط؟
الشروط والإجراءات... دليل شامل لاستخراج بدل فاقد جواز السفر 2026
حوادث وقضايا

الشروط والإجراءات... دليل شامل لاستخراج بدل فاقد جواز السفر 2026
نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
أخبار و تقارير

نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
حوادث وقضايا

شكيت في علاقاتها وقتلتها على السرير.. ليلة مقتل "شيماء" على يد زوجها في
"أمطار غزيرة وسيول محتملة".. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

"أمطار غزيرة وسيول محتملة".. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

