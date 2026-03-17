كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الحالة الصحية لمحمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق بعد إصابته خلال مباراة بتروجت المقامة حاليا في بطولة كأس مصر.

ويلاقي بيراميدز حاليا نظيره بتروجيت، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

تفاصيل إصابة محمد حمدي

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري طبيب بيراميدز، أن حمدي تعرض لحالة إغماء وبلع اللسان، بعد سقوطه على أرضية الملعب خلال مباراة فريقه أمام بتروجيت.

وأشار المنيري، أن الجهاز الطبي تدخل بشكل سريع وتم رفع اللسان وإعادته إلى مكانه الطبيعي مع إعادة إفاقة اللاعب من الإغماء، من خلال البروتوكول الطبي المعمول به في مثل هذه الحالات.

وذكر المنيري، أن اللاعب تم نقله بعد الإجراءات الطبية المشددة لمستشفى الجوي القريبة من استاد بتروسبورت، لإجراء الفحوصات ومزيد من الإجراءات الطبية، مشيرا إلى أنه حالة محمد حمدي مطمئنة واللاعب كان على وعي كامل لحظة خروجه من الملعب إلى المستشفى.

نتيجة بيراميدز والجيش الملكي

وفي سياق متصل، كان فريق بيراميدز تعادل بهدف لمثله في المباراة الماضية مع فريق الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما بالمغرب، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

