دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

ضربة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي في القاهرة

كتب : محمد خيري

08:00 ص 18/03/2026

الترجي التونسي

أفادت تقارير صحفية تونسية بأن حمزة الجلاصي، نجم الترجي الرياضي التونسي، يواجه صعوبة في اللحاق بمواجهة النادي الأهلي المقبلة، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي على استاد القاهرة يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في رادس بفوز الترجي بهدف دون رد.

وتعرض الجلاصي لإصابة قوية خلال المباراة إثر كرة مشتركة مع إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله بالدولي محمد بن علي في الدقيقة 77.

اللاعب خضع لفحوصات أولية

وأوضحت صحيفة الصريح التونسية أن اللاعب خضع لفحوصات أولية أمس، الاثنين، وأن الإصابة تستلزم إجراء صور أشعة مقطعية إضافية لتحديد العلاج ومدة الراحة المطلوبة، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الفحوصات مساء اليوم الثلاثاء.

وأشارت إذاعة موزاييك التونسية إلى أن إصابة الجلاصي عبارة عن شد في الرباط الجانبي للركبة، وهو ما قد يمنعه من المشاركة في مباراة الإياب أمام الأهلي، خاصة مع سفر الفريق إلى القاهرة يوم الخميس المقبل استعدادًا للمواجهة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الترجي التونسي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



بعد الهجوم الإيراني.. إطلاق صفارات الإنذار وتضرر مبان وسيارات وسط إسرائيل
فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
سرطان العظام.. تعرف على الإشارات المبكرة قبل فوات الأوان
الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
حرب إيران.. هل يسقط ترامب بحلمه القديم على "شواطئ الفخ" في جزيرة خرج؟
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال