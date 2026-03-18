أفادت تقارير صحفية تونسية بأن حمزة الجلاصي، نجم الترجي الرياضي التونسي، يواجه صعوبة في اللحاق بمواجهة النادي الأهلي المقبلة، في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الترجي على استاد القاهرة يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في رادس بفوز الترجي بهدف دون رد.

وتعرض الجلاصي لإصابة قوية خلال المباراة إثر كرة مشتركة مع إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله بالدولي محمد بن علي في الدقيقة 77.

اللاعب خضع لفحوصات أولية

وأوضحت صحيفة الصريح التونسية أن اللاعب خضع لفحوصات أولية أمس، الاثنين، وأن الإصابة تستلزم إجراء صور أشعة مقطعية إضافية لتحديد العلاج ومدة الراحة المطلوبة، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الفحوصات مساء اليوم الثلاثاء.

وأشارت إذاعة موزاييك التونسية إلى أن إصابة الجلاصي عبارة عن شد في الرباط الجانبي للركبة، وهو ما قد يمنعه من المشاركة في مباراة الإياب أمام الأهلي، خاصة مع سفر الفريق إلى القاهرة يوم الخميس المقبل استعدادًا للمواجهة.