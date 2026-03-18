دبي - (أ ب)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أن هجوما وقع على جنوب إيران، أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وموظفين قضائيين.

وأفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للهيئة القضائية الإيرانية بوقوع هجوم على موقع قضائي في مقاطعة لارستان في إقليم فارس بإيران .

وأضافت الوكالة أنه "تم استهداف الموقع في هجوم من قبل العدو"، وتابعت "استشهد عدد من الموظفين والمدنيين وأصيب آخرون. لا يزال العدد الدقيق غير معروف".

ولم يتضح ما إذا كان الهجوم غارة جوية أم هجوما شنه مسلحون.