إعلان

إيران: قتلى ومصابون بهجوم على جنوب البلاد

كتب : مصراوي

10:39 ص 18/03/2026

الحرب في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دبي - (أ ب)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، أن هجوما وقع على جنوب إيران، أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وموظفين قضائيين.

وأفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للهيئة القضائية الإيرانية بوقوع هجوم على موقع قضائي في مقاطعة لارستان في إقليم فارس بإيران .

وأضافت الوكالة أنه "تم استهداف الموقع في هجوم من قبل العدو"، وتابعت "استشهد عدد من الموظفين والمدنيين وأصيب آخرون. لا يزال العدد الدقيق غير معروف".

ولم يتضح ما إذا كان الهجوم غارة جوية أم هجوما شنه مسلحون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا أمريكا وإسرائيل الحرب في إيران

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال