إعلان

ضربة إيرانية تستهدف قاعدة المنهاد العسكرية في الإمارات

كتب : وكالات

12:49 م 18/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استهدفت إيران صباح الأربعاء، قاعدة المنهاد العسكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتواجد بها قوات استرالية.

وقالت وزارة الخارجية الاسترالية في بيان لها الأربعاء: "استهدفت ضربة إيرانية منطقة داخل قاعدة المنهاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتمركز قوة تابعة لقوات الدفاع الأسترالية (ADF) منذ سنوات".

وتابعت الخارجية الاسترالية في بيانها: "لم يُصب أي من أفراد القوات الأسترالية في الحادث، فيما أكدت السلطات أن جميع عناصرها المنتشرين في الشرق الأوسط بخير وتم حصرهم".

وأسفرت الضربة عن أضرار طفيفة طالت مبنى سكنيًا ومنشأة طبية داخل القسم الأسترالي من القاعدة وفقا لبيان الخارجية الاسترالية.

ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الأسترالية، أن أولويتها تتمثل في ضمان سلامة وأمن أفرادها، مشيرة إلى أنها ستواصل مراجعة إجراءات الحماية مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

قاعدة المنهاد العسكرية هجمات على الخليج إيران وأمريكا استهداف الإمارات

إعلان

إعلان

