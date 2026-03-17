موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال

كتب : محمد عبدالناصر

02:20 م 17/03/2026

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

يتوقع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وفقًا للحسابات الفلكية، أن تكون غرة شهر شوال 1447 هـ يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون هذا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن المعهد أن هلال شهر شوال 1447 هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 رمضان 1447 هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو ما يعرف بـ "يوم الرؤية".

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب الشمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة.

كما أوضح البيان، أن هلال شهر شوال 1447 هـ سيظل ظاهرًا بعد غروب الشمس في باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين 30 و37 دقيقة، وهو ما يسمح برصده فلكيًا في معظم المناطق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدة تتراوح بين 11 و44 دقيقة، وفق الحسابات الفلكية التي أجراها المتخصصون في المعهد.

وبناءً على هذه الحسابات الفلكية، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر شوال 1447 هـ فلكيًا ستكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون هذا اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائي بعد ثبوت رؤية الهلال مساء يوم 29 رمضان.

