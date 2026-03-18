أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الاحمد الصباح، اليوم الأربعاء وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطمئنان على تطورات الأوضاع في الكويت في ظل التطورات الراهنة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء: " استمع "عبد العاطي" خلال الاتصال إلى شرح من نظيره الكويتي للجهود والإجراءات الأمنية الحازمة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة الكويتية لردع الاعتداءات الإيرانية الآثمة، والتصدي بحسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمنها الداخلي أو العبث بمقدراتها واستقرارها".

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها: "جدد "عبد العاطي" في هذا السياق إدانة مصر القاطعة لهذه الاعتداءات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً سافرا لسيادة دولة الكويت وخرقاً صريحاً لمرجعيات القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وأكد وزير الخارجية على تضامن مصر الكامل، قيادة وحكومة وشعباً، مع دولة الكويت، مشدداً على وقوف مصر صفاً واحداً إلى جانب الكويت في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها أو تروع مواطنيها والمقيمين على أراضيها حسبما أشارت الخارجية في بيانها.

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها، أن الوزير بدر عبد العاطي أعاد التأكيد على الموقف المصري الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت يمثل ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، انطلاقاً من وحدة المصير والروابط الأخوية التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.