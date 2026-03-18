الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق

كتب : أحمد الجندي

10:56 ص 18/03/2026

أمطار رعدية أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على عدد من مناطق الجمهورية، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية التي رصدت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان، مع استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تشهد تلك المناطق أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، قد تصل إلى حد السيول، ومصحوبة أحيانًا بحبات البَرَد.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع حدوث سيول على بعض الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى مناطق شمال الصعيد.

كما أشارت إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على جنوب البلاد وجنوب وشرق القاهرة.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، والذي يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة بشكل مفاجئ.

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
شئون عربية و دولية

بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
