أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على عدد من مناطق الجمهورية، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية التي رصدت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية في بعض الأحيان، مع استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، حيث تشهد تلك المناطق أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، قد تصل إلى حد السيول، ومصحوبة أحيانًا بحبات البَرَد.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع حدوث سيول على بعض الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى مناطق شمال الصعيد.

كما أشارت إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على جنوب البلاد وجنوب وشرق القاهرة.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، والذي يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة بشكل مفاجئ.

اقرأ أيضاً:

