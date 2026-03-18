ناد مصري يقاطع بطولات "كاف" بعد سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال

أعلن نادي فاركو، في بيان رسمي، مقاطعة بطولات الاتحاد الأفريقية لكرة القدم، لأجل غير مسمى، بالتزامن مع قرار كاف بسحب لقب كأس الأمم الأفريقية من منتخب السنغال.

فاركو يقاطع البطولات الأفريقية

قال نادي فاركو، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نادي فاركو يعلن مقاطعة بطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي وأي بطولة يستحدثها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى أجل غير مسمى".

منتخب المغرب بطلا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، إن لجنة الاستئناف قررت اعتبار السنغال منهزما في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، بنتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

وأصدرت لجنة الاستئناف القرارات التالية:

- بقبول الاستئناف المقدم من طرف الاتحاد المغربي، شكلا، وتم تأييد الاستئناف

- تم إلغاء قرار لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"

- خلصت لجنة الاستئناف لـ"الكاف" إلى أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا

- تم تأييد الاحتجاج المقدم من طرف الاتحاد المغربي

- الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، خالف المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا

- تطبيقا للمادة 84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، تم اعتبار منتخب السنغال منهزما في المباراة، مع تسجيل النتيجة بـ 3–0 لصالح المغرب

- تم رفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى

- تم قبول الاستئناف المقدم بخصوص إسماعيل الصيباري لاعب منتخب المغرب جزئيا

- أكدت لجنة الاستئناف لـ"الكاف" أن إسماعيل الصيباري، ارتكب سلوكا غير رياضي، في خرق للمادتين 82 و83(1) من القانون الانضباط ل"الكاف"

- تم تعديل العقوبة المفروضة إسماعيل الصيباري إلى الإيقاف عن مباراتين (2) رسميتين ل"الكاف"، على أن تكون مباراة (1) واحدة موقوفة التنفيذ

- تم إلغاء الغرامة البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على إسماعيل الصيباري

- قبول الاستئناف المقدم بخصوص حادثة جامعي الكرات جزئيا

- تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد المغربي لكرة القدم، بخصوص حادثة جامعي الكرات إلى 50,000 دولار أمريكي.

- رفض الاستئناف المقدم بخصوص التدخل حول منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد OFR/VAR.

- تأكيد الغرامة البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على الاتحاد المغربي بخصوص التدخل حول منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد OFR/VAR

- قبول الاستئناف المقدم بخصوص حادثة "الليزر" جزئيا

- تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص حادثة "الليزر" إلى 10,000 دولار أمريكي.

