لبنان: 10 قتلى و27 مصابا بغارات إسرائيلية على بيروت

كتب : محمود الطوخي

12:44 م 18/03/2026

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 27 آخرين منذ منتصف ليل الأربعاء.

حصيلة الغارات الإسرائيلية في لبنان

وأوضحت الصحة اللبنانية في بيانها، أن حصيلة الضحايا ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وذكرت الوزارة أنه منذ بدء الجولة الأخيرة من القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في 2 مارس، قُتل 912 شخصا وأصيب 2221 آخرون في مختلف المناطق اللبنانية جراء استمرار العمليات العسكرية.

آثار الغارات الإسرائيلية في بيروت

ودمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى شاهقا في وسط بيروت صباح الأربعاء، يقع في منطقة قريبة من مقر الحكومة اللبنانية.

وأظهرت الصور الملتقطة للحادث انفجارا عنيفا عند قاعدة البرج السكني، قبل أن ينهار المبنى بأكمله في سحابة كثيفة من الغبار والحطام نتيجة القوة التدميرية التي تتميز بها الغارات الإسرائيلية في هذه الجولة من الصراع.

تحذيرات تسبق الغارات الإسرائيلية

قبل الهجوم بساعة ونصف تقريبا، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة تحدد موقع المبنى المستهدف، داعيا السكان المجاورين لمغادرة المنطقة على الفور، زاعما أن حزب الله يستخدم المبنى وأن الجيش سيستهدفه ضمن سلسلة الغارات الموجهة ضد البنية التحتية للحزب.

جهود الإنقاذ عقب الغارات الإسرائيلية

وفي الساعات التي تلت الضربة الجوية، سارع رجال الإنقاذ إلى تجاوز كومة كبيرة من الأنقاض والمعادن الملتوية في الموقع الذي كان المبنى قائما فيه.

وقام عمال الإغاثة بالحفر عبر الحطام وإخماد الحرائق المشتعلة للبحث عن ناجين محتملين أو انتشال الضحايا الذين سقطوا إثر هذه الموجة العنيفة من الغارات الإسرائيلية على العاصمة.

أزمة النزوح بسبب الغارات الإسرائيلية

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على لبنان في الأيام الأخيرة، وأصدر أوامر إجلاء واسعة النطاق شملت مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وأدى تصاعد الغارات الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من مليون شخص منذ اندلاع النزاع الأخير، حيث تضطر العديد من العائلات اللبنانية الآن للنوم في العراء أو الاحتماء في مساكن مؤقتة منتشرة في شوارع بيروت بحثاً عن الأمان.

