كأس مصر

بتروجت

0 1
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

4 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 1
19:30

العين

"أوباما يقود الهجوم".. تشكيل بيراميدز لمواجهة بتروجيت في كأس مصر

كتب : يوسف محمد

08:42 م 17/03/2026
    شيكو بانزا أمام لاعبي بيراميدز
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (1)
    مصطفى فتحي لاعب الزمالك السابق مع بيراميدز (3)
    ناصر ماهر لاعب بيراميدز من مباراة إنبي (3)
    زلاكة لاعب بيراميدز من مباراة إنبي
    ناصر ماهر لاعب بيراميدز من مباراة إنبي (2)
    محمد حمدي لاعب بيراميدز من مباراة إنبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بتروجت، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ويحل فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، ضيفا على بتروجيت في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "بتروسبورت" في ربع نهائي كأس مصر.

تشكيل بيراميدز لمواجهة بتروجيت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي ومحمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة وحامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي، عودة الفاخوري ويوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: "محمود جاد، أسامة جلال، ناصر ماهر، أحمد توفيق، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي ودودو الجباس.

والجدير بالذكر أن حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، هو نادي الزمالك والذي تمكن من تحقيق الفوز في المباراة النهائية على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

رئيس إسرائيل: مقتل لاريجاني فرصة للاحتجاجات في إيران
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية
الشروط والإجراءات... دليل شامل لاستخراج بدل فاقد جواز السفر 2026
