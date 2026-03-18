مع حلول عيد الفطر، يبدأ كثيرون رحلة البحث عن متنفس هادئ بعيدًا عن الزحام المروري وضجيج المدن الكبرى. وفي الوقت الذي تزدحم فيه شوارع القاهرة، تفتح محافظات مصر أبوابها لتقدم لزوارها مزيجًا فريدًا من الطبيعة الخلابة، والهدوء، والتكلفة المناسبة.

في هذا التقرير، نصحبكم في جولة تمتد من الإسكندرية شمالًا إلى أسوان جنوبًا، لرصد أفضل أماكن التنزه في المحافظات، حيث الأجواء العائلية الهادئة والتجارب الممتعة التي تناسب مختلف الفئات:

مدن القناة.. جمال أوروبي على ضفاف القناة

تُعد محافظات القناة من أبرز الوجهات التي تجمع بين النظام والرقي والطابع المعماري المميز:

بورسعيد.. سحر خاص على البحر

تتميز مدينة بورسعيد بعدد من المزارات الفريدة، أبرزها جبال الملح في بورفؤاد، التي توفر تجربة تصوير مميزة، إلى جانب حديقة فريال التاريخية المطلة على مدخل قناة السويس.

كما تُعد جولة المعدية والممشى السياحي من أبرز الأنشطة المجانية التي تمنح الزائر تجربة ممتعة بين السفن العملاقة وطيور النورس.

الإسماعيلية.. مدينة الهدوء والمساحات الخضراء

تُعرف الإسماعيلية بحدائقها الواسعة، وعلى رأسها حدائق نمرة 6 المطلة على القناة، والتي تُعد وجهة مثالية للعائلات. كما يشتهر طريق البلاجات بوجود عدد من النوادي المطلة على بحيرة التمساح، التي توفر أجواءً مميزة للاسترخاء.

السويس.. واجهة بحرية متجددة

تضم السويس ممشى أهل السويس ونخيل بورتوفيق، وهما من أبرز المناطق المطورة حديثًا، حيث توفران جلسات عائلية مريحة وإطلالات مباشرة على مياه خليج السويس، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال.

الدلتا وشمال مصر.. الطبيعة والمياه في أبهى صورها

تقدم محافظات الدلتا وشمال مصر خيارات متنوعة تجمع بين الترفيه والطبيعة:

الإسكندرية.. عروس البحر المتوسط

تظل الإسكندرية واحدة من أبرز وجهات العيد، حيث تضم حدائق المنتزه والمعمورة، التي تجمع بين المساحات الخضراء والشواطئ الساحرة. كما تمثل قلعة قايتباي وجهة مميزة للتنزه، مع إمكانية ركوب المراكب الصغيرة والاستمتاع بالأجواء البحرية.

الدقهلية.. المنصورة الجديدة وجهة عصرية

يوفر كورنيش المنصورة الجديدة تجربة مختلفة بفضل تصميمه الحديث، ومسارات الدراجات، والمساحات المفتوحة، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في الابتعاد عن الزحام.

المنوفية وكفر الشيخ.. بين الريف والبحر

تضم المنوفية مدينة ترفيهية متكاملة في بركة السبع، بينما توفر كفر الشيخ متنزهات مثل حديقة صنعاء وكورنيش البرلس، التي تجمع بين الإطلالة البحرية والمساحات الخضراء بأسعار مناسبة.

الصعيد والوجه القبلي.. هدوء وطابع أصيل

يمنح الصعيد زواره تجربة مختلفة تمتزج فيها الطبيعة بالتاريخ:

المنيا.. إطلالة مميزة على النيل

يُعد كورنيش النيل المطور في المنيا من أبرز أماكن التنزه، حيث يوفر مساحات واسعة للمشي والاستمتاع بالأجواء النيلية، إلى جانب منطقة البهنسا التي تجمع بين الطابع التاريخي والهدوء.

الفيوم.. وجهة المغامرة والاستجمام

تقدم الفيوم تجربة متنوعة، بداية من وادي الريان وشلالاته، المناسبة لعشاق المغامرة، وصولًا إلى قرية تونس التي تُعد ملاذًا للباحثين عن الهدوء والطبيعة.

أسوان.. سحر الجنوب

تتميز أسوان بمناطق مثل غرب سهيل وجزيرة النباتات، حيث الألوان النوبية المبهجة والطبيعة الخلابة، ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة هادئة على ضفاف النيل.

وجهات سياحية بطابع خاص

توجد وجهات أخرى تمنح تجربة مختلفة خلال العيد:

مرسى مطروح

تُعد من أفضل الوجهات قبل ذروة الصيف، حيث يمكن الاستمتاع بشواطئها الهادئة مثل شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام.

البحر الأحمر (الغردقة)

يوفر الممشى السياحي ومارينا الغردقة أجواءً مميزة للتنزه الليلي، مع خدمات متنوعة وإطلالات بحرية جذابة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لمحبي الأجواء الحيوية.

إليك إعادة صياغة للنص بأسلوب صحفي شيق ومنظم، يتناسب مع السياق العام للتقرير الذي أعددناه مسبقاً، ليضيف تفاصيل أكثر ثراءً عن كل محافظة:

بني سويف.. قبلة العائلات في "حديقة الحيوان"

تتحول محافظة بني سويف إلى خلية نحل من البهجة خلال أيام العيد، حيث تتربع حديقة الحيوان بقلب المدينة على عرش المقاصد الترفيهية، وتعد الوجهة المفضلة للأسر التي تبحث عن نزهة متكاملة تجمع بين مشاهدة الحيوانات والمساحات المفتوحة.

قنا.. مزيج بين سحر النيل وعبق التاريخ

تفتح محافظة قنا أبوابها للزوار بمجموعة متنوعة من الخيارات التي تناسب جميع الميزانيات:

- كورنيش النيل: الملاذ المجاني الأول للأهالي للاستمتاع بنسمات النيل المنعشة.

- معبد دندرة: يتصدر قائمة الوجهات الأثرية بأسعار تذاكر رمزية (10 جنيهات للزائر و5 جنيهات للطالب)، مما يجعله فسحة تثقيفية وترفيهية فريدة.

- الآثار الإسلامية والفرعونية: تتوزع في مركز قنا والمراكز المجاورة لتقدم تجربة سياحية ثرية في قلب الصعيد.

دمياط.. "رأس البر" لوحة ربانية خاصة

في دمياط، تتجه الأنظار دائماً نحو مدينة رأس البر؛ تلك البقعة التي حباها الله بطبيعة ساحرة تلتقي فيها المياه بالهدوء. ويبحث أبناء المحافظة هناك عن الاستمتاع بتناول الوجبات الشهيرة في المطاعم المطلة على النيل والبحر، وقضاء أوقات لا تُنسى في "اللسان" ومنطقة الفنار.

بورسعيد.. صلاة العيد بـ "نكهة بحرية"

تبدأ طقوس العيد في بورسعيد مع انطلاق التكبيرات، حيث يتسابق الأهالي نحو الساحات القريبة من الشاطئ، وتبرز ساحة المعمورة بحي الشرق الراقي كأهم نقطة تجمع، لتمزج بين روحانية الصلاة وجمال الإطلالة البحرية منذ الدقائق الأولى للعيد.

جنوب سيناء.. شواطئ مفتوحة ومحميات ساحرة

تعد جنوب سيناء جنة الباحثين عن الطبيعة البكر، حيث توفر كل مدينة شاطئاً عاماً مجانياً ومزوداً بكافة الخدمات:

- رأس سدر وأبو زنيمة: وجهات قريبة ومثالية للعائلات.

- طور سيناء ودهب ونويبع: تقدم شواطئها العامة تجربة فريدة للاستجمام، بجانب المحميات الطبيعية والوديان والجبال التي تستهوي عشاق السفاري والمغامرة.

الشرقية.. "حديقة الزقازيق" تجمع الأحبة

تظل حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق هي الأيقونة الترفيهية الأبرز في محافظة الشرقية، حيث تستقبل آلاف الأسر والعائلات التي تتوافد من كافة القرى والمدن المجاورة للاحتفال وسط أجواء من المرح والبهجة.

كفر الشيخ.. "حديقة صنعاء" متنزه متكامل

في قلب شارع الجامعة بكفر الشيخ، تبرز حديقة صنعاء كمركز ترفيهي شامل؛ فهي لا تضم مساحات خضراء فحسب، بل تشمل فندقاً ومطعماً ومنطقة ألعاب متطورة للأطفال، مما يجعلها الخيار الأول لمن يبحث عن الرفاهية والراحة في مكان واحد.