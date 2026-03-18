مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

ترقب الجهاز الفني.. حسم موقف زيزو من موقعة الترجي التونسي

كتب : محمد خيري

08:57 ص 18/03/2026

أحمد سيد زيزو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، حسم موقف ثنائي الفريق من المشاركة في مواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي مواجهة الإياب، أمام الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل، بعد خسارته في ذهاب ربع النهائي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب حمادي العقربي.

اختبار طبي لحسم مصير زيزو وديانج

وأكدت تقارير النادي أن الثنائي، أحمد مصطفى زيزو وأليو ديانج، يعانيان من إصابات؛ حيث أصيب زيزو بكدمة قوية في الكاحل، بينما يعاني ديانج من كدمة في اليد، وذلك خلال لقاء الذهاب.

ويخضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة على هامش مران الفريق لتحديد حجم الإصابة، ومعرفة مدى إمكانية لحاقهما بمباراة الإياب أمام الترجي، وسط ترقب جماهيري واسع لقرار الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

أحدث الموضوعات

فاتورة الإيرانيين بعد الحرب.. استقبال العيد بأسعار مرتفعة وكميات قليلة
الصحوبية وإبداء الإعجاب والحب من طرف واحد.. علي جمعة ينصح الفتيات قبل الارتباط
إيران: قتلى ومصابون بهجوم على جنوب البلاد
إيران: قتلى ومصابون بهجوم على جنوب البلاد
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال