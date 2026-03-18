عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد والمحافظة تعلن الطوارئ

كتب : محمد الباريسي

12:17 م 18/03/2026

عاصفة ترابية

شهدت محافظة الوادي الجديد، منذ قليل، عواصف ترابية شديدة، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة بين المراكز والمحافظات.

رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى

قررت المحافظ حنان مجدي رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات، لمواجهة التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة

تزامنت العواصف مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالمحافظة.

تفعيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة

وجرى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو تغيرات مناخية.

