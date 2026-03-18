نيابة أمن الدولة العليا تُفرج عن 31 متهمًا محبوسين احتياطيًا (تفاصيل)

كتب : أحمد أبو النجا

11:30 ص 18/03/2026 تعديل في 12:29 م

المستشار محمد شوقي النائب العام

قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، في ١٧ مارس ٢٠٢٦، إخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيق فيها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، لنيابات الجمهورية بضرورة إجراء مراجعة دورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.

ويأتي القرار تأكيدًا لحرص النيابة العامة على تحقيق العدالة المتوازنة، من خلال صون الحقوق والحريات، وضمان سلامة الإجراءات، بما يكفل عدم استمرار حبس أي متهم احتياطيًا دون مبرر قانوني.

