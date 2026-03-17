حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره بتروجيت بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

أهداف مباراة بيراميدز وبتروجيت

شهدت المباراة تسجيل هدفي لصالح فريق بيراميدز سجله كلا من: محمود زلاكة في الدقيقة 28، ومصطفى فتحي في الدقيقة 5+90 من عمر اللقاء.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي، يوم السبت الموافق 21 مارس، ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نتيجة بيراميدز أمام الجيش الملكي

وكان فريق بيراميدز قد تعادل بهدف لمثله في المباراة الماضية مع فريق الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما بالمغرب، ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.