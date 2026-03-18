بيراميدز يفوز على بتروجيت بثنائية بكأس مصر

كتب : محمد عبد السلام

12:23 ص 18/03/2026

لاعبي بيراميدز

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره بتروجيت بنتيجة 2-0، ضمن مواجهات دور ربع نهائي كأس مصر.

أهداف فوز بيراميدز بكأس مصر

سجل هدفي فريق بيراميدز كل من محمود زلاكة في الدقيقة 28، ومصطفى فتحي في الدقيقة 5+90 من عمر المباراة، ليؤكد الفريق تفوقه ويحسم اللقاء.

تأهل بيراميدز في كأس مصر

وبهذا الفوز، نجح فريق بيراميدز في الصعود إلى نصف نهائي كأس مصر، حيث يلاقي نظيره إنبي، الذي حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة هدفين دون رد.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 21 مارس، في تمام الساعة السادسة مساء.

نتيجة ذهاب بيراميدز والجيش الملكي

وجدير بالذكر أن مباراة ذهاب دور ربع النهائي بين بيراميدز والجيش الملكي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف.

"حكاية نرجس" يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي للأفضل رمضان 2026
"سحب اللقب من السنغال".. المغرب بطلا لأمم أفريقيا 2025 بقرار من الكاف
بسبب حريق.. حاملة طائرات أمريكية خارج الخدمة لمدة أسبوع وإصابة 200 بحار
أمريكا تطلب من جميع سفاراتها حول العالم إجراء مراجعة أمنية عاجلة
خلافاً لرأي مفتي السعودية.. أمين الفتوى: صرف الجمعيات أموال الزكاة بعد
