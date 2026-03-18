حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره بتروجيت بنتيجة 2-0، ضمن مواجهات دور ربع نهائي كأس مصر.

أهداف فوز بيراميدز بكأس مصر

سجل هدفي فريق بيراميدز كل من محمود زلاكة في الدقيقة 28، ومصطفى فتحي في الدقيقة 5+90 من عمر المباراة، ليؤكد الفريق تفوقه ويحسم اللقاء.

تأهل بيراميدز في كأس مصر

وبهذا الفوز، نجح فريق بيراميدز في الصعود إلى نصف نهائي كأس مصر، حيث يلاقي نظيره إنبي، الذي حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة هدفين دون رد.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الملكي في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 21 مارس، في تمام الساعة السادسة مساء.

نتيجة ذهاب بيراميدز والجيش الملكي

وجدير بالذكر أن مباراة ذهاب دور ربع النهائي بين بيراميدز والجيش الملكي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف.

