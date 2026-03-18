مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

10:36 ص 18/03/2026

لاعبي ليفربول (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة جلطة سراي التركي، مساء اليوم، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي

يستضيف ليفربول نظيره جلطة سراي التركي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المباراة متأخرا في النتيجة، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، على ملعب رامز بارك في إسطنبول.

ويستعد ليفربول مدافعة إبراهيم كوناتي في مباراة اليوم، بعدما غاب في المباراة السابقة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، بسبب إصابته في أوتار الركبة.

ماذا قال سلون قبل مواجهة جلطة سراي؟

قال أرني سلوت في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "نعم، إن كوناتي في هذه اللحظة مستعد للعب، اليوم التالي للمباراة هو يوم للتعافي، فإذا لعبت الكثير من المباريات مع يومين فقط من الراحة بينها، فلن تتمكن من فعل الكثير، ولكن تم الإعلان عن أنه لائق تمامًا، ولم يعد يشعر بأي إزعاج."

وأوضح: "جو جوميز لم يكن مستعدًا للتدريب، فقد كان يعاني من مشاكل كثيرة بعد مباراتنا الأخيرة، على الرغم من أنه كان يعاني من هذه المشاكل بالفعل بعد مباراة غلطة سراي ولم يكن من المخطط أن يلعب ضد توتنهام، ولكن لسوء الحظ شعر إيبو بعدم الراحة في أوتار الركبة، لذلك لم نتمكن من المخاطرة بإشراكه".

واختتم سلوت: "لهذا السبب اضطر جو للعب، وقد تراكمت عليه الكثير من الشكوك حول مشاركته غدًا. لكنه سيحاول غدًا لمعرفة ما إذا كان جاهزًا للمشاركة".

أحدث الموضوعات

الاحتياطي الفيدرالي يجتمع وسط توقعات بإبقاء الفائدة بدون تغيير
أخبار البنوك

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
حكايات الناس

"حكاية نرجس" لـ ريهام عبدالغفور يتصدر قائمة "أفضل سيناريو" في استفتاء مصراوي
دراما و تليفزيون

الداخلية تكشف حقيقة تعذيب نزلاء قسم شرطة بالشرقية: "أكاذيب إخوانية"
حوادث وقضايا

إيران: قتلى ومصابون بهجوم على جنوب البلاد
شئون عربية و دولية

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال