موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة جلطة سراي التركي، مساء اليوم، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وجلطة سراي

يستضيف ليفربول نظيره جلطة سراي التركي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المباراة متأخرا في النتيجة، بعد هزيمته في مباراة الذهاب بهدف نظيف، على ملعب رامز بارك في إسطنبول.

ويستعد ليفربول مدافعة إبراهيم كوناتي في مباراة اليوم، بعدما غاب في المباراة السابقة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، بسبب إصابته في أوتار الركبة.

ماذا قال سلون قبل مواجهة جلطة سراي؟

قال أرني سلوت في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "نعم، إن كوناتي في هذه اللحظة مستعد للعب، اليوم التالي للمباراة هو يوم للتعافي، فإذا لعبت الكثير من المباريات مع يومين فقط من الراحة بينها، فلن تتمكن من فعل الكثير، ولكن تم الإعلان عن أنه لائق تمامًا، ولم يعد يشعر بأي إزعاج."

وأوضح: "جو جوميز لم يكن مستعدًا للتدريب، فقد كان يعاني من مشاكل كثيرة بعد مباراتنا الأخيرة، على الرغم من أنه كان يعاني من هذه المشاكل بالفعل بعد مباراة غلطة سراي ولم يكن من المخطط أن يلعب ضد توتنهام، ولكن لسوء الحظ شعر إيبو بعدم الراحة في أوتار الركبة، لذلك لم نتمكن من المخاطرة بإشراكه".

واختتم سلوت: "لهذا السبب اضطر جو للعب، وقد تراكمت عليه الكثير من الشكوك حول مشاركته غدًا. لكنه سيحاول غدًا لمعرفة ما إذا كان جاهزًا للمشاركة".

اقرأ أيضًا:

