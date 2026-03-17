"لم يوفر الحماية".. تحرك من الأهلي ضد حكم مباراة الترجي في ذهاب ربع نهائي

كشف تقارير صحفية تونسية اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، موعد سفر بعثة الترجي إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ويحل الترجي ضيفا على النادي الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

موعد سفر الترجي إلى القاهرة

وذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، قرر تحديد يوم الخميس المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن الفريق التونسي عاد إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على حساب الأحمر يوم الأحد الماضي، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي والترجي التونسي، انتهت لصالح الأخير بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

ألقاب الأهلي والترجي

ويعد الأهلي هو البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق له التتويج باللقب في 12 مناسبة من قبل، فيما حقق الترجي لقب دوري أبطال أفريقيا في 4 مناسبات من قبل.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز في مباراة العودة أمام الترجي التونسي، بفارق هدفين لضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة بشكل رسمي.

أقرأ أيضًا:

