بعد راحة 48 ساعة.. الزمالك يبدأ استعداداته لموقعة إياب الكونفدرالية

يستأنف نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين، عقب عودة البعثة من الكونغو بعد خوض مباراة الذهاب، بهدف تخفيف الإجهاد الناتج عن السفر وضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يشهد مران اليوم انطلاق البرنامج التحضيري للمواجهة المرتقبة، مع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب معالجة الأخطاء التي ظهرت في لقاء الذهاب، سعيًا للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل مواجهة الحسم.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وأوتوهو

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء العودة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أوتوهو، يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة حاسمة لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.