"انتوا هتهزروا".. ماذا فعل أحمد شوبير لاستفزاز أحمد حسن (فيديو)

كتب- محمد خيري:

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، تصرفات المسؤولين في منتخب المحليين خلال الساعات الماضية، تجاه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول، وهو ما تسبب في رد أحمد حسن مدير منتخب المحليين وتوضيح الأمور.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه "حارس الأهلي": "عندنا منتخبين ومش عاوز أقول الأول والثاني لأن كلا المنتخبين معاهم جهاز فني محترم، ولاعبين على أعلى مستوى، ولكن لازم كمان المسؤولين يبقوا كدا، ويبقوا أكتر ناس بتساند المنتخب الأول، مش بنغلس على حسام وإبراهيم حسن، طيب إيه الاستفادة؟".

وأضاف: "هنا فيه منظومة في اتحاد الكرة، انت بتعاقب لاعب لما بيغلط، طيب والمسؤول بقى حتى لو بيهزر؟، يا جماعة احنا قدمنا أقل من أسبوع عشان نوصل كأس العالم، عندنا مباراتين في غاية الأهمية أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو".

وأكمل: "انا هنا قولت طالما حسام حسن مدرب للمنتخب، يبقى علينا مؤازرته ومساندته وتشجيعه، ده دورنا، لأن ده مدرب منتخب مصر، انت بتحبه أو بتكرهه ملهاش علاقة بالمساندة".

وأضاف: "الدنيا حلوة والروح جميلة في معسكر المنتخب، وكمان فيه جماهير كتير بتسأل على تذاكر، وده شيء مفرحني جدا اننا هنشوف جماهير".

واختتم تصريحاته: "يعني الدنيا جوا حلوة والأزمة هتييجي من البيت نفسه؟، يا جماعة انتوا مسؤولين انتوا هتهزروا مينفعش الكلام ده كلنا نكون ورا المنتخب ونحب بعض شوية وبلاش الحاجات الصغيرة دي".

رد أحمد حسن على شوبير

رد أحمد حسن على تصريحات شوبير، وكتب على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء، لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري، ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان، لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

وأضاف: "لمعلوماتك أنا أعمل مديراً لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية (بتكليف ومتطوعا دون أجر) في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي، كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده، ولم نراك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعاً كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه".

واختتم: "كابتن اهدى شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وانت سيد العارفين".