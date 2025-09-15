مباريات الأمس
"عنده ماتش محسوم".. شوبير يكشف ما يحدث في الزمالك بعد تعادل الأهلي

10:48 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك، يشهد فترة مميزة في الوقت الحالي، بعد تصدر بطولة الدوري المصري الممتاز، والفوز على المصري البورسعيدي، وتعادل الأهلي مع إنبي أمس بهدف لكل فريق.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك بيعيش أزهى أيامه وعنده ماتش القادم محسوم مع الإسماعيلي ومحدش يزعل مني في الإسماعيلية".

وأضاف: "حتى لو شيكو بانزا مرجعش، ومحمد عواد مقموص مفيش مشكلة، الجمهور طاير بالفينا، ومحمد إسماعيل لاعب رائع، وناصر ماهر طاير مع الزمالك".

وأكمل: "واتمنى أهم حاجة نادي الزمالك ميخشش دوامة المشاكل بتاعت الفيفا واللعيبة الأجانب تاني .. الجمهور ما صدق أن الدنيا اتظبطت، ومحدش يدخل في المنظومة المنضبطة اللي بتدير الكورة دلوقتي .. محدش يدخل في شغل الناس دي".

وأضاف: "جون إدوارد عمل فرقة كويسة مع عبد الناصر محمد والاتنين كوادر ناجحة .. ومحدش يهدد جون إدوارد، ده مش دورك، ده مش شغلتك".

واختتم تصريحاته: "الزمالك متصدر الدوري ومش معنى أنه خسر من وادي دجلة أو تعادل مع المقاولون يبقى المدرب يمشي.. والإدارة لو عايزة يبقي ليها دور تدفع الفلوس".

أحمد شوبير الزمالك تعادل الأهلي الدوري المصري شوبير
