"بقى موظف".. سهام صالح تفجر مفاجأة بشأن مدرب الزمالك السابق

كشفت الإعلامية سهام صالح عن تطور مفاجئ في مسيرة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مؤكدة أنه قرر الابتعاد نهائيًا عن مجال التدريب، واتجه للعمل كموظف داخل إحدى شركات الوكلاء والاستشارات في فرنسا.

وخلال برنامجها المذاع عبر قناة «أون»، أوضحت سهام صالح أن التناقض يبرز في الصورة التي جرى الترويج لها عن فيريرا خلال فترته الماضية، حيث تم تقديمه كمدرب يمتلك مؤهلات تؤهله لقيادة أندية كبرى داخل فرنسا، كما تم تداوله كخيار مطروح للعمل بالدوري البلجيكي.

وأضافت أن الواقع كشف مسارًا مختلفًا تمامًا، بعدما اختار فيريرا الابتعاد عن العمل الفني والدخول في مجال مهني آخر، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول مدى دقة التقييمات التي صاحبت اسمه في فترات سابقة.

يُذكر أن يانيك فيريرا كان قد رحل عن القيادة الفنية لنادي الزمالك بسبب تراجع النتائج، قبل أن يتولى أحمد عبد الرؤوف مهمة تدريب الفريق خلفًا له.