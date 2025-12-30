"مفاجأة كبيرة".. شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان

"الجمهور ماله انت بتقبض ولا لا؟".. تعليق ناري من شوبير على جون إدوارد

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان والنادي الجديد الذي قد ينتقل إليه في الفترة المقبلة.

ونشر شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" منشورًا جاء فيه: "مفاجأة كبيرة حامد حمدان إلى…"، دون الكشف عن تفاصيل الوجهة الجديدة، مما أثار التساؤلات بين الجماهير والمتابعين.

ويأتي ذلك في ظل منافسة قوية بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب، وسط تقارير سابقة تؤكد أن مسؤولي نادي بتروجيت توصلوا إلى اتفاق مع الزمالك لانتقال حمدان في يناير مقابل 20 مليون جنيه، إلا أن الأبيض لم يحسم الصفقة رسميًا حتى الآن، مع استمرار مفاوضات من جانب الأهلي وبيراميدز.