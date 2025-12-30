مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

"مفاجأة كبيرة".. شوبير يثير الجدل حول مستقبل حامد حمدان

كتب : محمد خيري

01:54 م 30/12/2025
أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان والنادي الجديد الذي قد ينتقل إليه في الفترة المقبلة.

ونشر شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" منشورًا جاء فيه: "مفاجأة كبيرة حامد حمدان إلى…"، دون الكشف عن تفاصيل الوجهة الجديدة، مما أثار التساؤلات بين الجماهير والمتابعين.

ويأتي ذلك في ظل منافسة قوية بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب، وسط تقارير سابقة تؤكد أن مسؤولي نادي بتروجيت توصلوا إلى اتفاق مع الزمالك لانتقال حمدان في يناير مقابل 20 مليون جنيه، إلا أن الأبيض لم يحسم الصفقة رسميًا حتى الآن، مع استمرار مفاوضات من جانب الأهلي وبيراميدز.

