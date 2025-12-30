ختام 2025.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره الكروي في عام 2025، عندما يواجه فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة، على ملعب السلام.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة بالاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب، في ظل غياب عدد كبير من عناصر الفريق الأول لانضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في دور المجموعات بكأس الرابطة، حقق خلالها فوزًا وحيدًا مقابل خسارتين، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المقابل، لعب فريق المقاولون العرب مباراتين في البطولة حتى الآن، حيث تعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في الأخرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة أندية: فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا.

وتُنقل المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب، في الخامسة مساء، اعبر شاشة قناة "أون سبورت 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.