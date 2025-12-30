مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

ختام 2025.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

كتب : محمد خيري

12:19 م 30/12/2025

فريق الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره الكروي في عام 2025، عندما يواجه فريق المقاولون العرب، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة، على ملعب السلام.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة بالاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب، في ظل غياب عدد كبير من عناصر الفريق الأول لانضمامهم إلى منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في دور المجموعات بكأس الرابطة، حقق خلالها فوزًا وحيدًا مقابل خسارتين، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المقابل، لعب فريق المقاولون العرب مباراتين في البطولة حتى الآن، حيث تعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في الأخرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة أندية: فاركو، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، الأهلي، المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا.

وتُنقل المباراة بين الأهلي والمقاولون العرب، في الخامسة مساء، اعبر شاشة قناة "أون سبورت 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي فريق الأهلي كأس عاصمة مصر الأهلي والمقاولون العرب موعد مباراة الأهلي

