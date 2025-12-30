قبل النطق بالحكم.. القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي والتزوير

حسام حسن يستعيد القوة الضاربة للمنتخب في مواجهة ثمن النهائي بأمم أفريقيا

يواجه رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، أزمة قانونية معقدة، بعد اتهامه بالتورط في تزوير محررات رسمية مرتبطة بأداء امتحانات دراسية داخل المعهد العالي للسياحة والفنادق بأبو النمرس، بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلسة النطق بالحكم في القضية، بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

ويرصد موقع «مصراوي» القصة الكاملة لأزمة رمضان صبحي منذ بدايتها وحتى اللحظة، على النحو التالي:

بداية الواقعة والتحقيقات

انطلقت فصول القضية عقب اكتشاف إدارة المعهد قيام شخص آخر بأداء أحد الامتحانات بدلًا من رمضان صبحي، وهو ما لاحظه أمين المعهد أثناء مراجعة كشوف الحضور والتحقق من بيانات الهوية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتزوير كراسات الإجابة، وكشوف الحضور والانصراف، إلى جانب إثبات قيد دراسي غير صحيح للاعب بالفرقة الثالثة، على خلاف الواقع. وعلى إثر ذلك، وجهت النيابة اتهامات لرمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين بالاشتراك في اتفاق لتزوير مستندات رسمية.

الضبط والإحضار والإحالة للمحاكمة

وعقب استكمال التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار اللاعب، حيث تم توقيفه فور عودته من خارج البلاد، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

كما جرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 30 جنايات شبرا الخيمة، تحت رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة.

جلسات المحاكمة وتطورات القضية

مثل رمضان صبحي وباقي المتهمين أمام هيئة المحكمة في جلسة 22 نوفمبر 2025، حيث جرى عرضهم للاستماع إلى تفاصيل الاتهامات المنسوبة إليهم.

وقررت المحكمة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، مع نقل اللاعب إلى حجز مركز شرطة أبو النمرس لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت القضية عدة قرارات تأجيل، جاءت كالتالي:

في 25 أكتوبر 2025: تأجيل الجلسة الأولى لحين حضور المتهم الرابع واستدعاء اللاعب.

في 22 نوفمبر 2025: تأجيل جديد لاستكمال المرافعات وسماع دفوع الدفاع، مع استمرار الحبس الاحتياطي.

في 25 نوفمبر 2025: حددت المحكمة جلسة 30 ديسمبر 2025 موعدًا للنطق بالحكم بعد انتهاء المرافعات.

موقف الدفاع

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر رمضان صبحي وباقي المتهمين جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما تمسك فريق الدفاع بطلب التأجيل أكثر من مرة، لاستكمال تقديم الدفوع القانونية والمستندات المؤيدة لموقف المتهمين.