كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

- -
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

"الجمهور ماله انت بتقبض ولا لا؟".. تعليق ناري من شوبير على جون إدوارد

كتب : محمد خيري

12:42 م 30/12/2025
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
    جون إدوارد
    جون إدوارد
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر

علّق الإعلامي أحمد شوبير على البيان الذي أصدره جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، والمتعلق بالأزمات الأخيرة التي يمر بها النادي، مؤكدًا أن أسلوب الخطاب لم يكن مناسبًا لطبيعة العمل داخل المنظومة الكروية.

وخلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي "مع شوبير"، وصف شوبير البيان بأنه جاء بلهجة عاطفية لا تتوافق مع متطلبات كرة القدم، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الخطاب قد لا يلقى قبول جماهير الزمالك.

وقال شوبير: "دي مش لهجة كورة.. دا خطاب عاطفي ومش هياكل مع مشجعي الزمالك.. ومش شغل الجمهور إنك بتقبض ولا لأ.. كل اللي يهمهم أن الزمالك يكون في حالة أفضل".

جدير بالذكر، أن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، أصدر بيانًا رسميًا عبر صفحته على موقع "فيسبوك" استعرض فيه التحديات التي واجهها منذ توليه منصبه، مؤكدًا حرصه على الشفافية الكاملة مع جماهير النادي.

وأشار إدوارد إلى أن العديد من الوعود التي تلقاها لدعم الفريق لم تُنفذ سوى جزئيًا، رغم الخطة الموضوعة لإعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج. وذكر أن الدعم المالي الموعود، والذي كان يصل إلى 350 مليون جنيه، لم يتحقق منه سوى 30 مليون جنيه فقط، مؤكدًا أنه عمل طوال الفترة الماضية بدافع الحب والإيمان بالنادي دون أي مقابل مادي.

جون إدوارد الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك أحمد شوبير بيان جون إدوارد

